Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu sürüyor

KARAMAN (İHA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede ve anneannenin serbest bırakıldığı, 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından bugün Karaman'da toprağa verilmek üzere ablası Nurcan Özcan'a teslim edilmişti.

Küçük kızın cesedinin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, aralarında babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Dünden bu yana jandarmada sorguları süren Yağal ailesinden dede Hasan Yağal ile anneanne Müslüme Yağal'ın serbest bırakıldığı, aralarında babası Mehmet ve annesi Selvi Yağal'ın da bulunduğu 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, otopsisi yapılan küçük kız çocuğundan alınan numunelerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ifade edildi.

(Hüseyin Kar/ İHA)