Müslüme'nin anneannesi: Söylentiler nedeniyle kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı

KARAMAN (DHA) - MERSİN'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal (70) 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan anneanne Müslüme Yağal, olayla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu iddia etti. Babaanne Ayşe Yağal ile Müslüme'nin önünde kaybolduğu çadırda kalan Müslüme Yağal, "Söylentiler, nedeniyle kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı. Dünürüm Ayşe Yağal, iddia edilenleri duyduktan sonra kötü oldu. O günden bu yana hasta yatıyor" dedi.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal, yaşananların kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Çok üzücü bir olay yaşadık. Hem bu olayı iki taraflı yaşadık. Birincisi Sarıkeçililer üzerinden, ikincisi ise kendi açımdan söylüyorum, aynı soy ismini taşımamızdan dolayı daha çok üzüldük. Bu acı bizim kadar, herkesin acısıdır. Büyük bir acı yaşadık, istemediğimiz bir acıyı yaşadık ama yaşananlar hep Sarıkeçililere mal ediliyor. Aslında Sarıkeçililerde bugüne kadar yaşanmış böyle bir olay yok. Adli süreç devam ediyor. Ortada net bir sonuç yok ama paylaşımlar, haberler, sosyal medya buralarda değişik haberler yayılıyor. Yargı mutlaka bir sonuca varacaktır. Yargının sonucuna göre, gereken neyse o yapılır" diye konuştu.