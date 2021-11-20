Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Ekipler babanın işaret ettiği kişilerin peşinde

Mersin Gülnar'da Yörük ailenin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, dün öğlende küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

7 KM UZAKLIKTA DAĞ TEPESİNDE BULUNDU

Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Küçük kızın cesedinin bulunduğu ormanlık bölge görüntülenirken, bölgenin yoğun ağaçlık alandan oluştuğu görüldü.

"ORAYA KADAR YÜRÜYECEĞİNE HİÇ UMUDUMUZ YOK"

Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi bulundukları çadırda gözyaşlarına boğuldu. Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi.

ORAYA NASIL GİTTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan ekipler Müslüme'nin o kadar uzağa nasıl gitmiş olduğunu araştırıyor. Küçük kızın babasının arama çalışmaları sırasında "Husumetlilerimiz var" sözlerini dikkate alan polis, çalışmalarını o yönde genişletiyor.

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