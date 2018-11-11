Müslüman Olduğu Söylentileri Çıkan ABD'li Yıldız Lindsay Lohan'dan Derin Dekolteli Paylaşım
Bir dönem Müslüman olduğu konuşulan ABD'li yıldız Lindsay Lohan, derin dekolteli paylaşımıyla ilgi topladı.
Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını sildikten sonra sadece "Aleykümselam" notunu bırakmasıyla din değiştirdiği konuşulan ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, dekolteli paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI
32 yaşındaki güzel oyuncu,New York'ta katıldığı bir davette çektiği kareyle takipçilerinin karşısına çıktı. Derin dekolteli kıyafetiyle aynaya bakarken görülen Lohan'ın bu karesi, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım;
TÜRKİYE'YE GELİP BAŞÖRTÜSÜ TAKMIŞTI
2016'da Suriyeli ailelere destek olmak için Türkiye'ye gelen Lohan başörtüsü takmıştı.
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