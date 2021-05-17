Müslüman olan kadın müftüyü görünce ağladı
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Müslüman olan kadın müftüyü görünce ağladı

Müslüman olan kadın müftüyü görünce ağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alman vatandaşı genç kadın, düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olarak Zeynep ismini aldı.

Alman vatandaşı genç kadın, düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olarak Zeynep ismini aldı.

Annesi Alman babası İspanyol olan 19 yaşındaki Saskia Michelle Müller, rüyasında imam ile birlikte camiye gittiğini görünce İslamiyete geçmeye karar verdi. Müslüman olmak için Kayseri İl Müftülüğü'ne başvuran Saskia Michelle Müller için ihtida töreni düzenlendi. Müller; tören için salona giren İl Müftüsü Şahin Güven'i görünce gözyaşlarına hakim olmadı. Törende Müftü Güven; İslam'ın ve imanın şartlarını anlattı. Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan 19 yaşındaki Müller ismini Zeynep olarak değiştirdi.

Kendi dininde bir şeylerin eksik olduğunu, İslamiyeti tanımaya başladığında kendisini daha iyi hissettiğini ifade eden Müller; Komşularımız küçük yaşta bize geldiklerinde namaz kılarken görmüştüm. Orada etkilendim. Sonra çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan da etkilendim. Daha sonra bir rüya gördüm. Hocayı, camiyi ve camiyi ziyaret ettiğimi gördüm. En çok da gördüğüm rüya etkiledi. Kendi dinimde bir şeylerin eksik olduğunu fark etmiştim. İslamı tanımaya başlayınca kendimi daha iyi hissetmeye başladım" dedi.

Saskia Michelle Müller Müftü Güven'i gördüğünde ağlamasının sebebini ise; "Rüyamda yanıma gelip beni camiye götüren bir hoca görmüştüm. Rüyamda gördüğüm hoca bu hocaydı. O yüzden duygulandım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Müslüman olan kadın müftüyü görünce ağladı
Müslüman olan kadın müftüyü görünce ağladı
Müslüman olan kadın müftüyü görünce ağladı
Müslüman olan kadın müftüyü görünce ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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