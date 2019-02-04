Müslüm Gürses'in Menajerinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Yoğun Bakımda Ağladı

Arabeskin usta sanatçısı Müslüm Gürses' yıllardır menajerlik yapan ve sırdaşı olarak bilinen Nevzat Takmaz, 'Plak Ve Ben'e yaptığı açıklamada Gürses ile ölümünden önce yaşadıklarını anlattı. Takmaz, usta sanatçının yoğun bakımda ağladığını söyledi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Mart 2013'te vefat eden Müslüm Gürses'in menajeri Nevzat Takmaz, suskunluğunu 'Plak Ve Ben' dergisi için bozdu.

"İLK KEZ AĞLADIĞINI GÖRDÜM"

Müslüm Gürses'in hastanede yattığı 4 ay boyunca yanından ayrılmadığını belirten Nevzat Takmaz "Hep yoğun bakımdaydı. Bir ara kendine geldi. 'Yanımızda bizi bekleyen, yardımcı olacak biri var mı? Canım kebap istedi' dedi. 'Kimse yok' deyince koskoca Müslüm Gürses'in gözünden yaşlar geldi. İlk kez ağladığını gördüm. O dağ gibi adam bir anda çöktü. Bir daha konuşamadık. Daha sonra da fenalaştı" dedi.

"MEZARINI ZİYARET EDEN YOK"

Nezat Takmaz "Şimdi Müslüm Gürses'in mezarını ziyaret eden yok. Çok üzülüyorum" diye konuştu.