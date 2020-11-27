Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı
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Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı

27.11.2020 08:39 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:56

Çin'in Liaoning eyaletinde ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı. Söz konusu görüntülerde musluktan akan suyun alev alarak tutuştuğu görülürken, yerel yetkililerin incelemesi sonrası "su borusu şebekesine karışan az miktarda doğal gazın" yeraltı su tedarikini kirlettiği belirtildi.

Çin'in kuzeydoğusunda ikamet edenler, musluklarından yanıcı bir madde aktığını bildirdi. Video kayıtlarında insanların mutfak ve banyo lavabolarına akan suyu tutuşturduğu görülüyor.

DOĞAL GAZ SIZINTISI

Liaoning eyaletinin Panjin kenti sakinleri Pazar günü sosyal medyada dile getirdikleri şikâyetlerinde, ellerini yıkadıktan sonra yağlı bir tabaka kaldığını belirtti. Aktarılana göre, yerel yetkililerin incelemesi sonrası "su borusu şebekesine karışan az miktarda doğal gazın" yeraltı su tedarikini kirlettiği belirlendi.

"TUHAF BİR DURUM"

Çin devletine bağlı People's Daily gazetesinin tweetinde, "Tuhaf durum, şimdi kapatılmış olan geçici yeraltı su tedarik sistemindeki hata nedeniyle oluşan doğal gaz sızıntısından kaynaklanıyor" ifadeleri yer aldı. Yetkililer tarafından yapılan bir açıklamada ise, "Kent sakinlerinin 'Liaoning'deki bir köylünün evindeki musluk suyunun tutuşabildiği' şikâyetine büyük önem veren Dawa Bölgesi, analizler yapıp sebebi bulması için derhal bir uzman görevlendirdi" denildi.

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Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı
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