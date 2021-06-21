Muski Genel Müdürü Ülgen, Milaslı Muhtarlarla Görüştü
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Muski Genel Müdürü Ülgen, Milaslı Muhtarlarla Görüştü

Muski Genel Müdürü Ülgen, Milaslı Muhtarlarla Görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve muhtarlarla bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve muhtarlarla bir araya geldi. Yapılan toplantıda Ülgen yapılan hizmetler konusunda bilgi verirken, muhtarların görüş ve taleplerini de dinledi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Baki Ülgen, Milas Muhtarlar Derneği'nin talebi üzerine yapılan toplantıda Milas muhtarları ile bir araya geldi. Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve 30 muhtarın katıldığı toplantıda Ülgen, bölgede bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda muhtarlar bölgelerinde ihtiyaç duydukları çalışmalar hakkındaki taleplerini dile getirdiler. Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve muhtarlar, yapılan hizmetler ve kendileriyle yapılan görüş alışverişinden duydukları memnuniyeti belirterek teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre

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Muski Genel Müdürü Ülgen, Milaslı Muhtarlarla Görüştü - Haberler
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