Müsilajlı balık ve midye yenir mi? Uzman isim, merak edilen tartışmaya noktayı koydu

Marmara Denizi'ni saran müsilaj kabusu nedeniyle vatandaşlar "Müsilajlı denizden çıkan balık ve midye yenir mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "İki haftada bir balık numuneleri alırız, müsilaj olsa da olmasa da bugüne kadar yaptığımız analizlerin hiçbirisinde balığın yenmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlamadık" dedi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay CNN TÜRK canlı yayınında Gülşen Coşkun'un sorularını yanıtladı. "Müsilajın olduğu denizin altındaki balıklar yenir mi?" sorusuna yanıt veren Altuğ, kontrol periyodlarının sıkılaştığını, tezgahlarda satılan balıklarda herhangi bir sorun olmadığının mesajını verdi.

İşte Altuğ'un açıklamalarından satırbaşları;

"Müsilaj zehirli bir madde değil. Bakanlık olarak biz her iki haftada bir balık numuneleri alırız, müsilaj olsa da olmasa da bugüne kadar yaptığımız analizlerin hiçbirisinde balığın yenmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlamadık. Müsilajdan sonra iki hafta periyodunu çok daha sıklaştırdık üzerine hassas gidiyoruz.

ÖLÜ BALIKLARA DİKKAT

Zehirli bir madde yok ama balıkların solungaçlarına girdiği zaman ölümlerine neden olabiliyor. Bu boğulan balıklar yenmediği sürece tezgahta satılan balıkların denetimlerini yapıyoruz ve insan sağlığını tehdit edecek bir veriye rastlamadık. Ölü balık da hemen ayırt edilir onu ne balıkçı satar ne müşteri olur. Vatandaşlar ölü balık bulup eve götürüp yiyelim diye düşünmesinler. Ama tezgahtaki balıklarda herhangi bir sıkıntı yok.

"MİDYE İÇİN DE OLUMSUZ BİR VERİYE RASTLANMADI"

Midye çok daha hassas kontrol ediliyor. Farklı illerde farklı periyodlarda hem midyenin yetiştiriciliği hem toplayıcılığında kontroller ve denetimler yapılıyor. Bugüne kadar olumsuz bir veriye rastlanmadı. Olursa elbette ki gereği yapılacaktır. Üniversitelerin araştırmalarında da böyle bir iz ve belirti yok şu ana kadar."

BALIK NASIL PİŞİRİLMELİ?

İstanbul Üniversitesi Gıda Güvenliği Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan Özden, merak edilen soruya şu yanıtı verdi: "Bu nokta çok önemli... Balığın bağırsaklarında var, iç organlarında var... Balıkta zaten var. Balığı ayıklıyorsunuz zaten. İç organlarını, solungaçlarını ayıklayıp, tuzlu suda beklettikten sonra... İyi bir sıcaklıkta pişirdikten sonra risk düşüyor. Direkt balık tüketmeyelim demeyelim ama biraz dikkatli olalım."