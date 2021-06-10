Müsilaj nedir? Müsilaj neden olur? Müsilaj nasıl temizlenir? Zararları nedir?

Deniz salyası olarak bilinen müsilaj Marmara Deniz'ini kaplamasıyla gündeme geldi. Peki, Müsilaj nedir? Müsilaj neden olur? Müsilaj nasıl temizlenir? Zararları nedir? Fitoplankton grupların, mikroalglerin ve mikroskobik bitkiciklerin aşırı çoğalması sonucunda ortaya çıkan müsilaj, organiz bir madde ve son noktaya gelindiğinde deniz yüzeyinde sümüksü bir yapıda görülmeye başlıyor. İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajda son durum

Müsilaj nedir, neden olur? Deniz salyası, neredeyse tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir madde. Balıkçı ağlarına yapışan deniz salyası, avlanmayı zorlaştırıyor. İşte müsilaj nasıl temizlenir? Zararları nedir? Sorularının yanıtları...

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Bu mikroorganizmalardan biri, müsilajı hareketleri için kullanan protistlerdir. Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

MÜSİLAJ NEDEN OLUR?

Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var:

-Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.

-İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.

-Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.

MÜSİLAJ NASIL TEMİZLENİR?

Marmara Denizi'ne aylardır etkisi altına alan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulamasına geçildi.

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderilmesinin ardından bugün Tekirdağ'da Marmara Denizi kıyısında Vali Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla müsilaj temizliği başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından deniz üzerindeki müsilajlar toplandı ve şerit altın alındı. Toplanan müsilajlar, vidanjör tarafından çekildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamanın ardından Marmara Denizi'nin etrafında bulunan illerde müsilaj temizliği yapıldığını söyledi.

Tekirdağ'da toplanan müsilajların götürüldüğü arıtma tesisinde kurutulacağını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

* Şu anda yoğun olarak Marmara Denizi'nde bu müsilajı görüyoruz. Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının artması. Tabi bilim insanları bunun sebebini araştırıyorlar. Şu an bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz, deniz yüzeyinde görülen müsilajın ölüsü.

Yani bunlar, deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Tabi bunların temizlenmesi lazım. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisindeyiz.

Marmara Denizi'nden etrafında bulunan illerde bu faaliyet 7-24 devam edecek. Biz de bugün burada başladık. Bu azot miktarı yüksek bir besin. Tabi belki bilim insanları bunu kararlaştıracak.

Belki bunlar işlenmek suretiyle gübre olarak kullanılabilecek. Belki hayvan yemi ya da balık yemi olarak kullanılabilecek. Tabi biz bilmiyoruz.

Bizim şu anda yaptığımız şey, müsilajı ölüsünü deniz yüzeyinden toplayıp, bir alanda muhafaza etmektir, kurutmaktır. Bununla enerji bile elde edilebilir diyorlar. Bu da bilim insanlarının konusudur. (DHA)

MÜSİLAJ'IN ZARARLARI NELERDİR?

Deniz içerisinde bulunan canlıların yaşam alanını daraltması nedeniyle hem denizlerdeki canlı türünü hem de balıkçılığın yapıldığı alanlarda balıkçılığı etkiliyor. Bu nedenle önlem alınması gereken konular arasında bulunan salyalar riskli bir durum oluşturabiliyor.

Müsilajın oluşmasında etkili olan bazı türler, toksin içerebiliyor. Bunlar da solungaçla, nefes alan bazı canlılar için risk oluşturuyor. Ancak bu tip canlılar genellikle bu tehlikeyi sezdikleri zaman, bu bölgeden kaçıyor. Bu da canlılarda ve biyo çeşitlilikte azalmaya neden oluyor.

Bazı uzmanlar müsilajın yaz aylarında son bulabileceğini belirtse de, müsilajın ne zaman etkisini kaybedeceği şimdilik belirsiz.