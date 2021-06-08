Müsilaj ne demek? TDK'ya göre müsilaj kelimesinin anlamı var mı? Müsilaj nedir, ne anlama geliyor?

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen kelimelerin başında müsilaj geliyor. Müsilaj ne demek, ne anlama geliyor merak ediliyor. Müsilaj ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Müsilaj TDK'ya göre anlamı var mı? Müsilaj nedir, ne demektir? Müsilaj ile ilgili bilgiler sizlerle...

Müsilaj bir diğer ismiyle deniz salyası demektir. Son zamanlarda bazı denizlerde müsilaj göründü. Peki, müsilaj neden olur? Müsilaj ne demektir? TDK'ya göre müsilaj bir anlamı var mı? Müsilaj hakkında bilgiler nelerdir? Müsilaj ile ilgili detaylara yazımızdan erişebilirsiniz.

MÜSİLAJ NE DEMEK?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Bu mikroorganizmalardan biri, müsilajı hareketleri için kullanan protistlerdir. Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

TDK'YA GÖRE MÜSİLAJ NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nda sozluk.gov.tr 'ye baktığımız kadarıyla müsilaj kelimesi sözlükte yer almıyor.

DENİZLERDEKİ MÜSİLAJIN DİĞER CANLILARA ETKİSİ

Yapışkan bir yapıya sahip olan müsilaj, deniz yüzeyinde yüzer hâlde olan balık yumurtalarını hapsederek yaşamalarına engel olur. Deniz içerisindeki hayvansal besini (zooplanktonu) içine hapsettiğinden larvaların beslenmelerini engeller. Deniz çayırlarının üzerini örtüp, dipteki bazı canlıların (midye, istiridye, tunikatlar gibi) ışıkla temasını kesip beslenmelerini ve solunumlarını engellediğinden canlı çeşitliliğini azaltır.

DENİZLERDEKİ MÜSİLAJIN OLUŞUMU VE PARÇALANMASI

Müsilaj, parçalanabilmek için suda çözünmüş oksijene ihtiyaç duyar. Sudaki oksijen seviyesinin dengelenebilmesi için önemli bir parametre suyun ideal sıcaklıkta olmasıdır. Ancak, küresel ısınma ve deniz sularının kirlenmesiyle (deniz kirliliğinin, bulanıklık oluşturup güneş ışınlarının daha fazla toplanıp ısı artışına sebep olması; oksidasyonu artırıp oksijen seviyesini düşürmesi gibi) beraber deniz suları ısınır ve oksijen seviyesi düşer.

Kirliliğin dünyaca kabul edilen üç fazı vardır:

1. Kirletici unsurlara dayanabilen türler kalır, dayanamayanlar ya ölür ya da ortamı terk eder.

2. Ortamda kalan dayanabilen türlerin fert adetlerinde patlamalar olur, tür çeşitliliği azalır.

3. Biyotik ortam abiyotik ortama, yani canlı ortam, cansız ortama dönüşür.