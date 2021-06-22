Müsiad Kei Diplomasi Toplantısı İlimizde Gerçekleştirildi

MÜSİAD KEİ Diplomasi ve Gurme toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Kaymakçı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD KEİ Diplomasi ve Gurme toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Kaymakçı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD Gebze ev sahipliğinde düzenlenen toplantı; Türkiye ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Ülkelerinin arasındaki ilişkileri iyileştirilmeyi ve uluslararası ticaret diplomasisi faaliyetlerini artırmayı, şehirlerin markalaşmasını ve gastronomi turizmini teşvik etmesini amaçlamaktadır.

Toplantıya; Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Kaymakçı, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, Gebze Teknik Üniversitesi, Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, 11 KEİ üyesi ülkenin (Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan) İstanbul Başkonsolosları, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Ticaret Ataşeleri, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurahman Kaan ve çok sayıda davetli katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Kaymakçı'nın toplantıda yaptığı konuşmaların ardından Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, ilimiz teknoloji, sanayi, ithalat, ihracat verilerini açıklayarak, doğası, kültürü, tarihi, fuar ve kongre alt yapısı ile kış turizmi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yoğun programları sebebiyle programa katılamayan Vali Seddar Yavuz'un selam ve saygılarını ileterek konuşmalarına başlayan Vali Yardımcısı İsmail Gültekin; "Değerli katılımcılar, Kocaeli 2020 yılında 2 milyona yakın nüfusu ile Türkiye'nin nüfus bakımından 10. büyük ilidir. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında 4'ncü sırada olan ilimiz sanayi ve teknoloji üretimlerin yanı sıra liman kenti ve ticaret merkezi oluşu, turizmi, doğal kaynakları, tarihi, kültürel değerleriyle de ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. İlimiz, ülkemizin en fazla nüfusuna sahip ve en fazla ekonomik değer üreten Marmara Bölgesi'nde bulunmakla beraber sınır komşusu olan İstanbul'u Ankara'ya ve diğer illere bağlayan ana ulaşım ağlarının üzerinde yer almaktadır. Kocaeli'nin ülkemiz ekonomisine en önemli katkısı kuşkusuz sanayi ve teknolojik üretim faaliyetlerinden sağlanmaktadır. Sanayi üretimi açısından Kocaeli, Türkiye'nin bel kemiği konumundadır. Bu kapsamda ilin sanayisini yansıtan bazı verilere baktığınızda bunu görmek mümkündür. TÜİK'in 2019 yılının sektörler itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerine göre Kocaeli'deki sanayi sektörünün yurtiçi payı %6, 84, imalat sanayindeki payı %7, 73'e çıkmaktadır. İstanbul sanayi odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu raporunda merkezleri başka illerde olup üretimleri ilimizde olan firmaları da dikkate aldığımızda 2020 yılında Kocaeli'den 75 firma bu listede yer almıştır. İstanbul Sanayi odasının açıkladığı listede merkezi Kocaeli olan firma sayısı ise 36'dır. Böylesine güzel bir organizasyonla Kocaeli'nin tanıtılmasına aracılık ettiğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. " dedi.

Katılımcıların da konuşmalarını yapmasının ardından toplantı; Ticaret Ataşelerinin temsil ettikleri ülkeler, iş ve yatırım fırsatları, avantajlı sektörler, ticareti geliştirme yolları, ihracat ve ithalat ürünleri, ticari sorunlara çözümler, vize ve seyahat prosedürleri gibi konularında ki sunumları ile devam etti.

Kaynak: Habermetre