MÜSİAD heyeti, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

En prestijli müzeleri belirleyen Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında, "2021 Silletto Ödülü"nü almaya hak kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu Kenan Yavuz, Kaan ve yönetim kurulu üyelerine bilgi aktardı.

Kaan, gezinin ardından yaptığı açıklamada, Anadolu kültürünü dünyaya tanıtan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Geçmişin değerlerinin bu müze aracılığıyla geleceğe taşınmasını çok değerli bulduklarını belirten Kaan, "Gönüllerine, yüreklerine sağlık. Dünyalık olarak her şeyi yapabilirsiniz ama gelecek nesillere de bir çok şeyi taşımanız lazım. O bakımdan bazı arkadaşlarımız buradan ilham aldılar. Zihinlerinde 'bu tür çalışmalar içerisine biz de girelim' diyorlar. O bakımdan ben çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaan, MÜSİAD olarak müzeyi tanıtmak için çaba göstereceklerinin de altını çizerek, "Çünkü güzel olan şeyleri yaymak, anlatmak lazım." diye konuştu.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz ise ziyaretleri dolayısıyla Kaan ve heyet üyelerine teşekkür ederek, "Paylaşma geleneğimizi hatırlatmak amacıyla unutulmaya yüz tutan güzelliklerimizi gençlerin dimağında canlı tutmak amacıyla 9 yılı geçen emekle ailemle, dostlarımızın desteğiyle böyle bir şey oluşturduk. Güzel oldu. İnsan hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci