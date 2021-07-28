MÜSİAD Genel Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti
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MÜSİAD Genel Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti

MÜSİAD Genel Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan beraberinde Rize Şube Başkanı Recep Taylan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan beraberinde Rize Şube Başkanı Recep Taylan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, Rektörümüz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MÜSİAD'ın iş dünyasında olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, entelektüel birikimini paylaşıma açan, kamu yararına dernek statüsüne sahip güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise misafirperverliği dolayısıyla Rektörümüze teşekkür ederek, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası başarılarını takdir ettiklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Rektörümüz günün anısına MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a hediye takdim etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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