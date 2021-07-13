MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.