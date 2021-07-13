MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti
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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarete, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, MÜSİAD Erzincan Şube Başkanı Cemalettin Coşkun ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik ettiler.

Kaynak: Habermetre

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