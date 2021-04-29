MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığı icra kurulunda görev dağılımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığı icra kurulunda görev dağılımı yapıldı

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığı icra kurulunda görev dağılımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Mart 2021 tarihinde 24'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nde yeni yönetim icra kurulunda görev dağılımı yapıldı.

23 Mart 2021 tarihinde 24'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nde yeni yönetim icra kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Genel Kurul'da şube başkanı seçilen Fatih Muhaddis Fedaioğlu, MÜSİAD'ın Tazelenme Süreci'ne uygun olarak yetkin, donanımlı bir yönetim oluşturduklarını ifade etti. Yönetim Kurulunda görevlendirmeler şu şekilde oluştu:

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Yerel Yapılanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Ümit Buzul, Projelendirme ve İş Geliştirmeden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Yunus Atilla Hamallar, Global'den Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Ali Adıgüzel, Markalaşma, Eğitim, Mevzuat ve Pazarlamadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Yahya Serkan Emre, Bütçe ve Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı- Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Muhasip Muhammed Ersöz oldu.

MÜSİAD Şube Başkanlığı İCRA Kurulu ilgili başkan yardımcıları ve eş başkanlar ile bayram ertesi kurulacak olan 15 komitenin çalışmalarına başladı. Kurulacak olan komiteler, Basım Yayın ve Reklam Endüstrisi Komitesi, Ekonomi Güvenliği ve Regülasyon Komitesi, Gastro Ekonomi ve Türk Mutfak Sanatları Komitesi, Gıda Güvenliği ve Rekabette Yenilik Planlama Komitesi, İhracatı Geliştirme ve Ticareti Eşleştirme Komitesi, Kırsal Kalkınma Komitesi, Kurumsal Pazarlama ve Ticari İşbirlikleri Komitesi, Makine ve Metal Sanayiinde Dönüşüm Komitesi, Mobilya ve Dayanıklı Tüketimde Üretim Kümeleri Komitesi, Sağlık Medikal İlaç Üretim ve Ticaret Komitesi, Tekstilde Yenilik Yönetimi ve Tasarım Komitesi, Ulaşım Araçları Endüstrisi Komitesi, Yurtiçi Yapı Geliştirme ve Projelendirme Komitesi, Yurtdışı Alt ve Üst Yapı Projeleri Komitesi, Kimyevi Maddeler ve Plastik Türevleri Komitesi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığı icra kurulunda görev dağılımı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:11:38. #1.15#

title