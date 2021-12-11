MÜSİAD Düzce Şubesi, misafirlerini ağırladı - Haberler
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MÜSİAD Düzce Şubesi, misafirlerini ağırladı

MÜSİAD Düzce Şubesi, misafirlerini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve Başkan Yardımcısı Yusuf Erkan'ı ağırladı.

SAKARYA (İHA) - Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve Başkan Yardımcısı Yusuf Erkan'ı ağırladı.

Müstakil İşadamları Derneği Düzce Şubesi, komşu illerin MÜSİAD şube başkanlarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'ye gelerek iş dünyasıyla ilgili bir dizi incelemelerde bulunan MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve Başkan Yardımcısı Yusuf Erkan ağırlandı. MÜSİAD Düzce Şube Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Pehlivan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İş hayatındaki son dönem gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, ayrıca MÜSİAD Düzce ve Sakarya şubelerinin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda ise Vefa Pehlivan, misafir ettiği Sakarya Şube Başkanı Filizfidanoğlu ve Erkan'a teşekkür ederek günün anısına plaket verdi. - DÜZCE

MÜSİAD Düzce Şubesi, misafirlerini ağırladı

MÜSİAD Düzce Şubesi, misafirlerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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