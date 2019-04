Müsiad Başkanı Çelenk'ten 1 Mayıs Mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayan MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, mesajında "Ülkemizde, yaşantımızda ve dinimizde alın teri kutsaldır. Medeniyetimizde tarih boyunca ilkeli çalışmak, adaletli bölüşmek, dayanışma ve yardımlaşma içinde üretmek her zaman amacımız olmuştur. İleri teknoloji ile kalkınan, refah seviyesi yüksek ve daha üretken hale gelen bir toplum olma yolunda her meslekten alın terini üretime dönüştüren kardeşlerimizin gayreti vardır. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) buyuruyor ki: 'Her kimin kardeşi hizmetinde çalışırsa, yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güçlerini aşan yükler yüklemesin ağır işler yüklerseniz bizzat yardım ediniz' diye emreden bir medeniyetin mensubu olarak öncelikle ülkemizin ve ekonomimizin kalkınmasında en büyük rol oynayan emekçi kardeşlerimizin bu güzel bayramını tebrik ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA