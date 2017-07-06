Müşavir Çetin, Başsavcılardan Telefonlarını Gazetecilere Vermelerini İstedi

ADALET Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Yargı-medya buluşması' programında konuşan Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin, Ankara'daki toplantıda başsavcılara "Gazeteci arkadaşlarımızın doğru haber vermesini istiyorsanız, size ulaşmaları lazın, telefon numaralarınızı verin" dediğini söyledi.



Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Erzurum Bölge Adliye, Bölge İdare ve Erzurum Adalet Sarayı'nda Medya İletişim Büroları açıldı. Açılışa, Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası, Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcısı Ünal Bingül, BAM Başkanı Mustafa Çetin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan, Baro Başkanı Talat Göğebakan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdülrezak Altun katıldı. Basın mensuplarının yargı haberlerine kolay ulaşabilmesi için kurulan Medya İletişim Büroları kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin, Medya İletişim Bürolarında basın mensuplarının fotoğrafını çekti. Adliyelerde medya iletişim bürolarının açılması sırasında Alpaslan Azapağası, şöyle dedi:



"Günümüz demokrasi anlayışında yargı bağımsızlığının basın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi, halkın doğru şekilde bilgindirilmesine bağlıdır. Şeffaflık demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Denetlenebilirlikte vazgeçilmez unsurdur. Gizlilik kötü bir hastalıktır. Biz bu tür hastalıklarla mücadele etmemiz lazım. Halkın ilk elden haber almasını sağlamak amacı ile ülke genelinde basın iletişim büroları kuruldu."



Sway Hotel'de 'Yargı medya buluşması' adlı seminerde konuşan Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin, yargının verdiği kararların halka ulaştırılması için basın mensuplarına büyük görevler düştüğünü bildirdi. şimdiye kadar yargı ile medya arasında bir kopukluk yaşandığını hatırlatan Çetin, medya iletişim bürolarının kurulması ile bu sorunların ortadan kalkacağını belirtti. Bilal Çetin şunları söyledi:



"Ulaşamadığınız haberler konusunda başsavcılarımız, başsavcı vekillerimiz size yardımcı olacaktır. Medya iletişim konusunda başsavcılarımız, başsavcı vekillerimizle toplantı gerçekleştirdik. O toplantılarda söylediğim şu: Gazeteci arkadaşlarımızın doğru haber vermesini istiyorsanız, size ulaşmaları lazım. Başsavcılarımızın telefon numaralarını gazeteci arkadaşlarımıza vermelerini rica ediyorum. Çünkü gazetecilikte hız çok önemli. Aldığınız bir haberi anında doğrulatmanız gerekiyor. Doğrulatmazsanız yanlış haber vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Gazeteci arkadaşlarımız bir haber aldığı zaman başsavcımıza 2 saniye içerisinde ulaşmalı ki o haberin doğru olup- olmadığını teyit edebilmeli. Teyit edemezse yalan yanlış haberlerin önünde geçmeyi engelleyemeyiz. Yargı mensupları, başsavcı, komisyon başkanlarımıza büyük görev düşüyor. İnanıyorum ki bundan sonra başsavcılarımız, başsavcı vekillerimiz, komisyon başkanlarımız medya mensuplarımızla daha çok iletişime geçeceklerdir. Sen gazeteciye doğru haber vermezsen o yanlış haberi vermek zorunda kalır. Gazeteci arkadaşlarımıza doğru haberi ulaştırmak zorundayız. Gazeteciler de haberleri doğrulatmadan, teyit etmeden yazmasın." - Erzurum