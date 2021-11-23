Musaözü Göleti'nin suyu her geçen gün çekiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Musaözü Göleti'nin suyu her geçen gün çekiliyor

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Haberler | Güncel

Musaözü Göleti'nin suyu her geçen gün çekiliyor Tarımsal sulamada kullanılan göletin büyük bölümü kurudu Eskişehir'de kuraklık tehlikesi altında bulunan Musaözü Göleti'nin su seviyesi ciddi oranda düştü.

ESKİŞEHİR (İHA) - Musaözü Göleti'nin suyu her geçen gün çekiliyor

Tarımsal sulamada kullanılan göletin büyük bölümü kurudu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kuraklık tehlikesi altında bulunan Musaözü Göleti'nin su seviyesi ciddi oranda düştü.

Eskişehir'e 22 kilometre uzaklıkta yer alan Musaözü Göleti yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehlikesi altında bulunuyor. Göletteki su seviyesi her geçen gün azalırken, ortaya çıkan çorak manzaralar görenleri korkutuyor. Çevrede bulunan Musaözü ve Kızılinler mahallelerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan göletteki kuraklık, drone ile havadan görüntülendi. Farklı balık ve kuş türlerine de ev sahipliği yapan göletin büyük bir kısmının kuruması dikkat çekti. Suların çekildiği alanda ise çatlakların oluştuğu gözlemlendi.

Öte yandan, Musaözü mahalle muhtarı ise çiftçilerin sulama ihtiyacını karşıladığı gölet hakkında basın mensuplarına bilgi vermek istemediğini belirtti.

Musaözü Göleti'nin suyu her geçen gün çekiliyor

Musaözü Göleti'nin suyu her geçen gün çekiliyor

Musaözü Göleti'nin suyu her geçen gün çekiliyor

Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Balkonu yapıp kapıyı unuttular

Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Balkonu yapıp kapıyı unuttular

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title