MUŞ YAYLACILAR, KURBAN BAYRAMI İÇİN DÖNÜŞ YOLUNDA

06.08.2019 09:47

MUŞ'ta ilk baharla birlikte yaylalara çıkan vatandaşlar, Kurban Bayramı sebebiyle erken dönüşe geçti. Yaylada ürettikleri, peynir, yağ, çökelek gibi ürünlerle evlerine geri dönen köylüler, yaklaşık 2,5 ay kaldıkları yaylardan Kurban Bayramı sebebiyle ayrıldıklarını söyledi.

Muş'a bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarının kavurucu sıcaklarından kurtulmak ve serin yaylalarda hayvacılık yapmak için Mayıs ayıyla birlikte yayla göçüne başladı. Hem hayvanlarını serin yaylalarda besleyerek bol verim alan köylüler hem de kışın tüketecekleri yağ, peynir, çökelek gibi ürünleri üretti. Her yıl Mayıs ayında çıktıkları yayladan Eylül sonuna doğru dönen köylüler, bu sene Kurban Bayramı sebebiyle erken dönüş yoluna çıktı. Merkeze bağlı Yücetep, Sürgüden, Yukarısızma köyleri ile Kırköy beldesinden Mayıs ayıyla birlikte yaylalara göçeden vatandaşlar, bayramı evlerinde geçirmek için traktörlere yükledikleri eşyalarıyla yollara düştü. 2,5 ay önce çıktıkları yayladan Kurban Bayramı sebebiyle erken döndüklerini belirten Maşallah Menteş, Havası serin olan yaylalarda besicilik yapmak için köylerden ayrılıyoruz. Yaylalar, besicilik açısından oldukça verimli. Bu yıl bir ay erken dönüyoruz. Kaldığımız 2,5 ay içerisinde peynir, yağ, çökelek gibi kışın tüketeceğimiz yiyeceklerimizi ürettik diye konuşu.

Yaklaşık,2,5 aydın beri yaylada olduklarını dile getiren Merve Yıldırım ise, Bayram vesilesi ile bu yıl erken dönüş yaptık. Yaylada süt ve süt ürünleri olan peynir, çökelek, tereyağı gibi ürünleri hazırladık. Ürünlerin bir bölümünü kışlık olarak ayırıyor fazlasını ise satıyoruz dedi.

Kaynak: DHA