Muş ve Varto'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
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Muş ve Varto'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

20.03.2021 21:38 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:46
Muş ve Varto'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

MUŞ merkez ve Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

MUŞ merkez ve Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muş merkez ve Varto'da yapılan operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütünün talimatları ile kurulan sözde köy komisyonu içerisinde faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto'da sözde özerlik/öz yönetim açıklamasına katılan, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesine katılan toplam 14 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal (telefon, sim kart, flash bellek, dizüstü bilgisayarı vs.) 3 adet yivsiz av tüfeği ve bu silahlara ait 31 adet fişek ele geçirilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih ÇELİK

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