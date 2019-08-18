MUŞ Varto depremi Zazaca sahnelendi

18.08.2019 11:14

Varto depremi Zazaca sahnelendi

Muş'un Varto ilçesinde Varto depremini konu edinen 'Zelzele 66' oyunu, Zazaca sergilendi. Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nusrettin Özer, Tiyatronun asıl amacı, teması, Varto'da yaşanmış acıları gün yüzüne çıkarmak. Bir daha o acıları yaşamamız için, ona göre tedbirleri alma yönünde bir oyun izledik dedi.

Varto'da 19 Ağustos 1966 yılında 2 bin 394 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 500 kişinin yaralandığı 6,3 büyüklüğündeki deprem, Varto Dernekleri Federasyonu ve İzmir Varto-Der Gımgım Tiyatro ekibi tarafından 'Zelzele 66' oyunu ile seyircinin beğenisine sunuldu. Kültür Merkezi konferans salonunda sahnelenen ve Tuncay Akdeniz'in yönettiği oyunda Danış Turhan, Kadir Özdemir, Eda Han, Seda Han, Dünya Şanıkan, Hüseyin Barba, Ümit Fatma Fırat, Bejan Şanıkan, İmam Ağgül, Dicle Zelal Şanıkan rol aldı. İlçede büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası yaşananların sahnelendiği oyunda zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Zazaca perdeye aktarılan oyunda depremin izlerinin hala silinmediği anlatılırken, olası bir afete karşı da hazırlıklı olunması gerektiğine yer verildi. Oyunun sonunda Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan oyunculara gül vererek tebrik ederken, Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan ise oyunculara plaket takdim etti.

Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nusrettin Özer, afetlere karşı tedbir almanın önemine değinerek, Tiyatronun asıl amacı, teması, Varto'da yaşanmış acıları gün yüzüne çıkarmak. Bir daha o acıları yaşamamız için, ona göre tedbirleri alma yönünde bir oyun izledik diye konuştu.

Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan ise, Tiyatronun asıl amacı, teması, Varto'da yaşanmış acıları gün yüzüne çıkarmak. Bir daha o acıları yaşamamak için, ona göre tedbirleri alma yönünde bir oyun izledik. Burada oyunu izletirken amacımız insanları üzmek değil, yaşadığımız o acıları bir daha yaşamamaktır. Hani derler ya deprem öldürmez, bina öldürür, tedbirsizlik öldürür. Bu anlamda kendimizi buna duyarlı kılmak, kendimizi canlı ve diri tutmak için, böyle bir oyun düzenledik dedi.

Kaynak: DHA