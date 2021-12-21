Vali Gündüzöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gündüzöz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları "aşı"yorlar" adlı fotoğrafını seçen Gündüzöz, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın çektiği "Oğullarının emaneti 'Atmaca" ve spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın çektiği "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Gündüzöz, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının geleneksel yılın fotoğrafları oylamasına 3 kategoride fotoğrafları oyladığını söyledi.

Fotoğrafların hepsinin başarılı olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Fotoğrafı çeken haber cileri tebrik ediyorum. Artık kış mevsimine girdik. Lapa lapa kar yağıyor, biz de yüreğimizi ısıtan fotoğrafları seçtik. Salgın koşullarında, kış şartlarında, orman yangını ve savaş demeden çalışan haber cilerimize şükranlarımı sunuyorum. Haber de hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum."