Muş'taki okullar yüz yüze eğitime hazır
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Muş'taki okullar yüz yüze eğitime hazır

Muş'taki okullar yüz yüze eğitime hazır
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta yüz yüze eğitimin yapılacağı 672 okul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle eğitime hazır hale getirildi.

Muş'ta yüz yüze eğitimin yapılacağı 672 okul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle eğitime hazır hale getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki son hazırlıkları denetledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ve eksikliklerin tamamlanması talimatı veren Kıvanç, gazetecilere, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarınca belirlenen tedbirlerin yerine getirilmesi konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.

Kentteki tüm okullarda yarın başlayacak tam zamanlı yüz yüze eğitime hazır olduklarını belirten Kıvanç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında mobil onarım ve mobil temizlik ekiplerince hazır hale getirilen okulların öğrencileri beklediğini aktardı.

Kitapların dağıtıldığını, maske ve dezenfektanların hazırlandığını bildiren Kıvanç, şunları kaydetti:

"2021-2022 eğitim-öğretim yılına 672 okulda 6 bin 170 öğretmen ve 114 bin 101 öğrenciyle eğitimin bütün kademelerinde faaliyete başlayacağız. Bu süreçte İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli olarak sağlık hizmetlerimizi de en güzel şekilde takip edip, gerekirse bütün önlemleri onlarla birlikte alacağız. Bütün okullarımızda gerekli olan maske, dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık. Kurduğumuz mobil onarım ve mobil temizlik ekiplerimizle 672 okulumuzu yüz yüze eğitim-öğretime hazırladık. Kentte görev yapan öğretmenlerimizin aşılama oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu bizi mutlu etmektedir. Bakanlığımızın gönderdiği kitapları okullarımıza dağıttık. Pazartesi günü öğrencilerimiz oturdukları sırada kitapları hazır bulacaklar."

Kıvanç'a, şube müdürleri İsmail Arslan ve Nedim Öner eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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