Muş'taki HDP binası önünde evlat nöbeti
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Muş'taki HDP binası önünde evlat nöbeti

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel
Muş'taki HDP binası önünde evlat nöbeti

MUŞ'ta yaşayan Gülbahar Teker (66), 2014'te dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Muhammed Emin Teker için HDP Diyarbakır binası önünde sürdürdüğü eylemini Muş'a taşıdı.

MUŞ'ta yaşayan Gülbahar Teker (66), 2014'te dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Muhammed Emin Teker için HDP Diyarbakır binası önünde sürdürdüğü eylemini Muş'a taşıdı. Parti binası önünde, küçük oğlu Cuma ile evlat nöbetine başlayan Teker'e oğlunun 2016'da dağa kaçırıldığını söyleyen Şemsettin Özcan (64) da eşlik etti.

KKTC'de 8 yıl önce vatani görevini tamamladıktan sonra Batman'ın Korik köyünden HDP tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Muhammed Emin Teker için HDP Diyarbakır binası önündeki evlat nöbetinde yer alan Gülbahar Teker, eylemini Muş'ta sürdürmeye başladı. HDP Muş binası önünde, küçük oğlu Cuma ile oturma eylemine devam eden Gülbahar Teker, Muhammed Emin'in 22 yaşında kaçırıldığını söyledi. HDP'ye tepki gösteren Teker, oğlu gelene kadar eylemini sürdüreceğini dile getirdi. 

Oğluna çağrıda bulunan Gülbahar Teker, "Muhammed, beni seviyorsan Cuma kardeşini seviyorsan babanı seviyorsan gelip, teslim olursun. Bu HDP'nin kanı, senin elinde kalmasın. Gel, teslim ol. Devlete inan, biz devlete inandık. Biz geldik, 2 yıldır senin için buralardayım. Sen gelene kadar da devam edeceğim, buradan gitmeyeceğim. Muhammed gel, teslim ol" diye konuştu.

Gülbahar Teker'e, oğlunun 2016 yılında dağa kaçırıldığını söyleyen Şemsettin Özcan da eşlik etti. Baba Özcan, Şenyayla bölgesinde 2015'te ilk kez dağa götürüldüğünü belirttiği Atilla Özcan'ın örgütten kaçtığını ancak 2016'da tekrar örgüt tarafından evinin önünde kandırılarak, kaçırıldığını anlattı. 


Muş'taki HDP binası önünde evlat nöbeti
Muş'taki HDP binası önünde evlat nöbeti
Muş'taki HDP binası önünde evlat nöbeti
Muş'taki HDP binası önünde evlat nöbeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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