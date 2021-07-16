Muş'ta uyuşturucuyla mücadele standı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta uyuşturucuyla mücadele standı açıldı

Muş'ta uyuşturucuyla mücadele standı açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş'ta "Muş Gençliği Uyuşturucuya Mücadele Derneği" tarafından kent merkezinde açılan stantta madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Muş'ta "Muş Gençliği Uyuşturucuya Mücadele Derneği" tarafından kent merkezinde açılan stantta madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Dernek üyeleri, Atatürk Çocuk Parkı önünde açtıkları stantta, vatandaşlara uyuşturucunun olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşın çözüm önerileri not edildi.

Dernek üyelerinden Tuğçe Oğurlu, yaptığı açıklamada, toplumun en önemli sorunlarının başında madde bağımlılığının geldiğini söyledi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı konusundan tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Oğurlu, "Halkımız madde bağımlılığını milli ve vicdani vatandaşlık sorumluluğu olarak görmelidir. İlgisiz kalan aile bireylerinin çeşitli zararlı akımlara, özenti ve faaliyetlere kapılma riskini ortaya çıkıyor. Uyuşturucu madde kullanımına eğilimin çok çeşitli etkenleri var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

Bakıcısını yaralayıp kaçan aslan, paniğe neden oldu (3)- Yeniden
Bakıcısını yaralayıp kaçan aslan, paniğe neden oldu (3)- Yeniden
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Demet Akalın Kadir Doğulu Yıldız Tilbe
Spor Mustafa Er Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muş'ta uyuşturucuyla mücadele standı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 09:26:38. #1.16#

title