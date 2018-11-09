Muş'ta Tütün Çalıştayı Düzenlendi

Muş İli ve Civarı Tütün Kooperatifi tarafından tütün çalıştayı gerçekleştirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) 1071 Malazgirt Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda sektörün sorunları ve yapılması gereken çalışmalar tartışıldı.

Toplantıda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türkiye'nin hızla gelişen bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin üzerine pek çok oyunlar oynandığını belirten Vali Gündüzöz, "Çeşitli devletler parçalanıyor. Onların içerisinde huzursuzluklar çıkarılıyor. Gariban insanlar topraklarından koparılıyor ve ülkemiz yine halkıyla milli ve manevi değerlerine bağlı bir duruşla ülkesinden koparılmış insanları kucaklıyor, misafir ediyor." diye konuştu.

Gündüzöz, tütün çalıştayının tarıma, yem bitki üretimine ve diğer bitkisel üretime katkıda bulunmasını temenni etti.

Vali Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bugün eğer fiyatlar yüksekse, çiftçiler bu arzı bir yıl sonra ya da bir üretim döneminden sonra karşılamak üzere ekinlerini ekiyorlar. Fabrikada üretim bandına giren mal bir saatte belki çıkıyor. Tarımsal üretimde böyle değil. Belli bir zaman dilimine ihtiyacınız var. Tarımın doğasında olan bu gecikmeli arz tarımın fiyatlara doğrudan doğruya hemen, anında reaksiyon vermesine imkan vermiyor. İmkan vermemesi de tarımsal üretimin piyasada kırılgan bir takım şartlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Son 13 yılda bir milyar lira civarında çiftçilerimize Türkiye Cumhuriyeti Devleti destek vermiş. Dolayısıyla bu önemli bir destek."

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Ahmet Kavak da çalıştayda konuşma yaptı.