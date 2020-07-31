Muş'ta temsili bayramlaşma töreni düzenlendi Muş'ta temsili bayramlaşma töreni düzenlendi ve şehitlik ziyaret edildi.

Muş'ta temsili bayramlaşma töreni düzenlendi ve şehitlik ziyaret edildi.

Valilikte sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen temsili bayramlaşma törenine Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri bayramlaşmanın ardından Garnizon Şehitliğinde düzenlenen programa katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda İl Müftüsü Alettin Bozkurt şehit ve gaziler için dua etti.

Kaynak: AA