Muş'ta Polis-öğrenci Kaynaşması

Muş Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılında okullarda yaptığı etkinliklerle polis-öğrenci kaynaşmasını üst seviyelere taşımayı başardı.



Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla yürütülen 'Güvenliğiniz Güvencemiz Altında', 'Güvenli Yaşamayı Öğreniyorum' ve 'Trafik Dedektifleri ile Tanışma' projeleri kapsamında il genelindeki okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde düzenlenen etkinliklerde öğrencilere bir yandan polislik mesleği tanıtılırken, diğer yandan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



'Güvenliğiniz Güvencemiz Altında'



Polisi tanıtmak amacı ile hazırlanan 'Güvenliğiniz Güvencemiz Altında' projesi kapsamında, merkez, belde ve köylerdeki okullara giden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polisi öğrencilere yakından tanıtmaya yönelik görsel ve sözlü anlatım şeklinde içeriğine oyunlar katmak suretiyle sunumlar yaptıktan öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri ve polis hatıra anahtarlığı dağıtıldı.



'Güvenli Yaşamayı Öğreniyorum'



Kızılay Muş Şube Başkanlığı koordinesinde 'Güvenli Yaşamayı Öğreniyorum' projesi kapsamında ise yatılı okulları ziyaret eden polisler, öğrencilere 'Çocukların Gündelik Hayatta Bilmesi Gereken Güvenlik Kuralları, İlk Yardım, Afet ve Afete Karşı Alınması Gereken Tedbirler' ile ilgili görsel ve uygulamalı eğitim verdi. Programların sonunda öğrencilere 'Güvenli Yaşamayı Öğreniyorum' kitabı ve defter dağıtıldı.



'Trafik Dedektifleri ile Tanışma'



Emniyet Müdürlüğünün bir başka projesi olan 'Trafik Dedektifleri ile Tanışma' projesi kapsamında da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okulları ziyaret ederek öğrencilere 'Temel Trafik Kuralları ve Trafik Güvenliği' ile alakalı uygulamalı olarak içeriğine eğitici oyunlar da katarak eğitim verdikten sonra öğrencilere 'Trafik Dedektifi Kartı' dağıttı.



Öğrencilerden polis amcalarına resim ve mektup



Korkut ilçesine bağlı Karakale köyünde de Fatih Küç İlkokulu öğrencileri tarafından yazılan mektup ve çizilen resimler Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Polise duyulan sevgiyi anlatan mektup ve resimleri alan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Karakale Fatih Küç İlkokuluna, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini yönlendirdi. Okula giden ekipler, gün boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. - MUŞ