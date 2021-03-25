Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi
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Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesi hava harekâtları ile ağır darbe alan terör örgütü panikte. Muş'ta, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik icra edilen "Eren-4" operasyonu kapsamında tespit edilen sığınak içerisinde İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla kullanılan metal başlık ele geçirildi.

Son yıllarda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK'yı İHA ve SİHA korkusu sardı. Muş'ta "Eren-4" operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları ortaya çıktı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez Kayalısu Köyü Koopezer Tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde Eren-4 Operasyonu kapsamında 23 Mart 2021 tarihinde icra edilen operasyonda bir sığınak ve bir depo içerisinde 27 adet 5x56 fişek, 1 mayın, 1 akü, 1 İHA ve SİHA'dan korunma maksatlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (3)
UA 34: HAYALİ KÜRDİSTAN OLANIN,MEKANI KABRİSTAN OLACAK !
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÇINAR: Bim de aliminyum folyo var o daha iyidir bu tas görünümlü başlıktan. . . . ka-ça-maz-sı-nız. . . . . . . hangi delikteyseniz bulacaklar sizi Vatan Hainleri. . . .
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ADALET: Metali yanlış yerlerine takmışlar Haa haa ha bence başka yerlerine taksalardı belki korunabilir lerdi
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