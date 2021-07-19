Muş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki

Muş'ta İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik kınandı.

Muş'ta İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik kınandı.

Merkez Ulu Cami önünde bir araya gelen Memur-Sen'e bağlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına açıklama yapan Genç Memur-Sen İl Başkanı Cemil Koçlardan, aşırı sağcı siyonist grupların eliyle Mescid-i Aksa'ya saldırıların düzenlendiğini belirtti.

Ramazan Bayramı'na saldırılarla ve katliamlarla giren, 100'den fazla kadın ve çocuğun da içinde olduğu 243 Filistinli'nin şehit olduğu Harem-i Şerif'in yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Koçlardan, şunları kaydetti:

"Sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri gün dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapan fanatik siyonistler, dün gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e saldırdılar. Siyonist terör rejimi, sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Kudüs'e nefes aldırmak istemeyen terör devletinin aralıksız saldırıları karşısında bütün dünya bir sessizlik içinde. BM susuyor, sözde medeni dünya susuyor, uluslararası toplum susuyor, sözüm ona prestijli uluslararası insan hakları örgütleri susuyor, Batının demokrasi ve özgürlük havarileri susuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım