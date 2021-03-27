Muş'ta, köy ve mezra yollarında karla mücadele

Muş'ta, köy ve mezra yollarında karla mücadeleMUŞ'ta, yeniden yüzünü gösteren kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Muş'ta, köy ve mezra yollarında karla mücadele

MUŞ'ta, yeniden yüzünü gösteren kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, karın geçit vermediği köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için büyük çaba gösteriyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı 159 köyün yolunu ulaşıma kapattı. Köy ve mezra yollarında ulaşımın sağlanabilmesi noktasında 7/24 esasına göre aralıksız bir şekilde çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer 1 metreyi aşan karı temizlemekte zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Kent merkezine bağlı 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda hummalı bir şekilde karla mücadele çalışması yürüten kar kaplanları, ulaşımın sağlanabilmesi için büyük çaba gösteriyor. Bin 800 rakımlı bölgede yer yer 1 metreyi aşan kar kütleleri ile mücadele sarf eden ekipler, adım adım ilerliyor. Bütün zorluklara göğüs gererek çalışmalarını sürdüren ekipler, böylece köy ve mezra yollarını tek tek ulaşıma açıyor.

Mart ayının sonuna doğru gelinmesi nedeniyle ilkbahar mevsiminin beklentisi içerisinde olduklarını ancak yeniden etkili olan kar yağışının köydeki yaşamı zorlaştırdığını anlatan Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, 'İlkbahar mevsimini beklerken, Mart ayında buralara bir metre kar düştü. 3 gündür köyümüzün yolu kapalıydı, mahsur kalmıştık. Erzaklarımız bitmişti ancak İl Özel idaresi ekipleri bizlere yetişti ve şuanda yollarımızı açtı. Kış şartları burada zor geçiyor. Yollar açıldı, şimdi şehir merkezine gidip bütün ihtiyaçlarımızı göreceğiz' dedi.

159 KÖY YOLUNDA KARLA MÜCADELE

Köy yollarında karla mücadele çalışmasının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 34, Varto ilçesinde 39, Bulanık ilçesinde 34, Malazgirt ilçesinde 41, Korkut ilçesinde 10 ve Hasköy ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 159 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı