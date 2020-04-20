Muş'ta koronavirüsü yenen 11 kişi, alkışlarla taburcu edildi MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 11 kişi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 11 kişi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan 11 hastanın tedavisi tamamlandı. Geçen gün sağlıklarına kavuşan 4 hastanın ardından sağlıklarına kavuşan 11 hasta daha bugün doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Anne ve babası koronavirüs hastalığına yakalanan Muhammed Aykut, babasının sağlığına kavuştuğunu ve annesinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Aykut, "Annem ve babam üç aydır İstanbul'daydı. Üç hafta önce ise Muş'a geldiler. 7 gün öncesinde rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Babam bugün taburcu oldu, annem de inşallah en kısa zamanda taburcu olur" diye konuştu.

Sağlığına kavuşan 11 hastadan biri olan Mehmet Şerif Aykut (65) ise, "Sağlıkçılarımız bizlere güzel hizmet verdiler. Çok iyi baktılar. Devletimiz var olsun, büyüklerimiz ve sağlıkçılarımız sağ olsun" dedi

Kaynak: DHA