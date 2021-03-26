Muş'ta kar yağışı, 88 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta kar yağışı, 88 köy yolu ulaşıma kapandıMUŞ'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 10 santimetreyi aşarken, 88 köy yolunu ise ulaşıma kapattı.