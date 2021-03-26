Muş'ta kar yağışı, 88 köy yolu ulaşıma kapandı
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Muş'ta kar yağışı, 88 köy yolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muş'ta kar yağışı, 88 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta kar yağışı, 88 köy yolu ulaşıma kapandıMUŞ'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 10 santimetreyi aşarken, 88 köy yolunu ise ulaşıma kapattı.

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Muş'ta kar yağışı, 88 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 10 santimetreyi aşarken, 88 köy yolunu ise ulaşıma kapattı.

Muş'ta, mart ayı dert ayına dönüştü. Kar yağışının yeniden yüzünü gösterdiği kentte, 88 köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezi adeta beyaza bürünürken, kar kalınlığı ise 10 santimetreyi aştı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, birçok vatandaş ise dükkanının önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Kar yağışıyla beraber kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürdüklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 88 köy yolunun yeniden etkili olan kar yağışıyla beraber ulaşıma kapandığını belirtti.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'da 114, Erzincan'da 102 ve Ağrı'da 32 köy yolu kapalı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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