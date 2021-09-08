Muş'ta göreve başlayan öğretmenler güllerle karşılandı
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Muş'ta göreve başlayan öğretmenler güllerle karşılandı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Muş'ta göreve başlayan öğretmenler güllerle karşılandı Milli Eğitim Bakanlığınca Muş'a ataması yapılan ve kentte 4 yıl boyunca görev yapacak olan 668 öğretmen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce güllerle karşılandı.

Muş'ta göreve başlayan öğretmenler güllerle karşılandı

MUŞ - Milli Eğitim Bakanlığınca Muş'a ataması yapılan ve kentte 4 yıl boyunca görev yapacak olan 668 öğretmen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce güllerle karşılandı.

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, göreve yeni başlayan öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını artırmak için onları hizmet binasında güllerle karşılayarak, yeni meslek hayatlarında başarı diledi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle bütün eğitim basamaklarında başladığını hatırlatan Kıvanç, bu yıl atanan 20 bin öğretmenden Muş'a 668 öğretmen ataması yapıldığını söyledi.

Pazartesi gününden itibaren öğretmenlerin kente gelmeye başladığını belirten Kıvanç, "Biz her gün öğretmenlerimizi burada karşılıyoruz. Kendilerine 'hoş geldiniz' diyerek güller sunduk. Ebeveynleriyle birlikte onları karşıladık ve burada emin ellerde olduğunu gösterdik. 4 yıl boyunca ilimizde bizlere hizmet edeceklerdir. Biz hep onların yanlarında olacağız.

Öğretmen arkadaşlarımızın ilimize gelirken kendilerini yalnız hissetmemeleri anlamında, moral ve motivasyonlarını yüksek tutma anlamında bu ve buna benzer etkinlikleri sürekli devam ettireceğiz" dedi.

"Çiçeklerle karşılandık"

Yozgat'tan Muş'a gelen öğretmenlerden Büşra Abacı da, Ertuğrul Gazi İlkokuluna atandığını belirterek, "Çiçeklerle karşılandık. Motivasyonumuz yükseldi. Şu an heyecanlı bir şekilde göreve başlamayı bekliyoruz" diye konuştu. Görevini heyecanla yapmak için sabırsızlandığını anlatan öğretmenlerden Yasemin Dolan ise çiçeklerle karşılandıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Muş'ta göreve başlayan öğretmenler güllerle karşılandı
Muş'ta göreve başlayan öğretmenler güllerle karşılandı
Muş'ta göreve başlayan öğretmenler güllerle karşılandı
Muş'ta göreve başlayan öğretmenler güllerle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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