Muş'ta çekirge istilası Muş'ta çekirge istilasıMUŞ'un yüksek yamaçlarında çekirge istilası yaşandı.

Muş'ta çekirge istilası

MUŞ'un yüksek yamaçlarında çekirge istilası yaşandı. Yol ve toprak yüzeylerini kaplayan siyah renkteki çekirgeler, vatandaşları korkuttu.

Muş'ta, özellikle yüksek yamaçlarda yol ile toprak üzerlerinde sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, korkuya neden oldu. Kentin yüksek yamaçlarındaki yaklaşık 17 köyde görülen ve büyük bir tedirginlik oluşturan çekirgeler, yavaş yavaş şehrin ovasına doğru iniyor.

Ayrıca yol ve toprakların yüzeylerini kaplayan çekirgelerin manzarası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, büyük bir korku yaşıyor. Üçevler Köy yolu üzerinde seyir halindeki araçlarıyla yolun yüzeyini kaplayan çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar, manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, yol boyu sürü halinde binlerce çekirgenin mevcut olduğunu belirttiler. Çekirge istilasının şehrin ovasına inmesiyle ekili arazilere zarar vereceği korkusu içerisinde olduklarını söyleyen vatandaşlar, ayrıca yetkililerin biran önce gerekli çalışmayı yapması arzusunda bulundular.

Çekirgelerin bölgede sürü halinde olduğunu aktaran Aydın Dinçer, "Çekirgeler bölgede bir hayli çoğalmış ve Muş'a doğru yürüyor. Allah korusun çekirgeler tarlalara giderse, tarlada çayır falan bırakmaz. Zaten bu bölgede çekirgeler hiçbir şey bırakmamış" dedi.

Yetkililerin derhal konuya el atması gerektiğini vurgulayan Ramazan Yavuz ise "Çekirgeler Muş Ovası'na doğru gidiyor. Böyle olursa çekirgeler ekinlerin hepsini mahvedecek. Buğdayları falan hepsini yiyorlar. Yetkililer derhal bunun için önlem alması lazım" diye konuştu.

Öte yandan çekirgelerin bölgedeki yaylalarda yaşam sürdürülen çadırlar ile çevresine de dadandığı gözlemlendi.

Kaynak: DHA