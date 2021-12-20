Muş'ta besiciler hayvanlarını, kar örtüsü üzerinde besliyor

MUŞ (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, hayvanlarını ezdikleri kar örtüsünün üzerine serdikleri otlarla beslemeye başladı.

Merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde tek geçim kaynakları hayvancılık olan besiciler, bölgenin zorlu şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Yağışlarla beyaza bürünen köyde ezdikleri kar örtüsünün üzerine otları seren besiciler, günde iki kez hayvanlarını yemliyor, ihtiyaçlarını karşılıyor.

Köy sakinlerinden Süleyman Aslan, gazetecilere, besiciliğin kışın daha da zorlaştığını, dondurucu soğuğa rağmen hayvanların bakımıyla ilgilendiklerini söyledi.

Köyün 6 ay boyunca kar örtüsü altında kaldığını aktaran Aslan, "2 gündür sürekli kar yağıyor. Sabah ilk kalktığımızda ahırın önünde biriken karları eziyoruz ve otları üzerine bırakıyoruz. Günde iki kez hayvanları besliyoruz. Köydeki 15 besici kışın sıcak olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gitti. 6 ay boyunca hayvanları karın üzerinde beslemek zor. Köyümüzde kış çetin geçiyor. Biz de çok zorlanıyoruz."

Mustafa Yönden ise 5 ay boyunca hayvanlarını karın üzerinde yemlediğini belirterek, "Yazın topladığımız otlarla kışın hayvanları besliyoruz. Köyde yarım metre kar var ama Muş Ovası'nda kar yok. Aynı anda 2 mevsimi yaşıyoruz." dedi.

AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri

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