Muş'ta, annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
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Muş'ta, annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor

Muş'ta, annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, PKK'lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan Özcan ve Teker ailesinin evlat nöbeti sürüyor.

MUŞ'ta, PKK'lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan Özcan ve Teker ailesinin evlat nöbeti sürüyor. Türk bayraklarıyla HDP il binası önünde bekleyişlerini sürdüren ailelere sivil toplum kurulmuşu temsilcileri de destek veriyor.

PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan çocukları için her çarşamba günü HDP İl binası önünde eylem yapan annelerin bekleyişi sürüyor. Sivil topum kuruluşu temsilcilerinin de destek verdiği Özcan ve Teker ailesi, çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜRLERTeröre lanet okuyan gözü yaşlı aileler, ellerinde Türk bayrakları ile 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Türk-kürt kardeştir' pankartlarıyla çocuklarının kendilerine verilmesini istedi. "Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK" sloganları atan aileler çocuklarına kavuşana kadar bekleyişlerine devam edeceklerini belirtti. Muş'ta nöbet tutan aileler, Diyarbakır HDP İl binası önünde evlat nöbetinde olan ailelerle görüntülü konuşarak kararlılıkla eylemlerini sürdürecekleri mesajını verdi.'ÇOCUĞUM GECE GÜNDÜZ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE'Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016'dan beri kaybolan oğlu Atilla'ya ulaşmak için HDP il binası önüne geldiğini belirten Şahinaz Özcan, "HDP çocuğumu bıraksın, çocuğum gelsin. Bizden ne istiyorlar? 4,5 yıldır çocuğum kayıp, artık bıraksınlar. Evladım gelene kadar burada oturmaya devam edeceğim. Bunca zamandır çocuğumun acısını çekiyorum. Gece gündüz gözümün önünden gitmiyor. Bu Kürt davası değil" diye konuştu.

Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşundan oluşan Muş Kardeşlik Platformu adına konuşan TÜGVA Muş İl Temsilcisi Oğuz Akyüz, evlat nöbetindeki ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Ciğeri yanan annelerin haklı çığlığına destek olmak için HDP il binası önünde olduklarını belirten Akyüz, vatan hainlerine karşı safları sıkılaştırmak için omuz omuza olduklarını ifade etti.


Muş'ta, annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Muş'ta, annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Muş'ta, annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Muş'ta, annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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