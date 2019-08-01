Muş'ta "açık kalp ameliyatı" ünitesi açıldı

Muş Devlet Hastanesinde "açık kalp ameliyatı" ünitesi törenle hizmete girdi.

Devlet hastanesindeki törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali İlker Gündüzöz, en önemli ve en temel kamu hizmetlerinden birinin sağlık olduğunu söyledi.

Son 20 yılda Türkiye'de sağlık hizmetinde önemli gelişmeler kaydedildiğini anlatan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Her geçen gün sağlık hizmetleri çok üst seviyelere geldi. Vatandaşımızın memnuniyeti üst seviyelere çıktı. Nüfusumuz hızla artıyor ama buna rağmen sağlık ünitelerimiz gerek bölge hastaneleri olsun gerek diğer üniteler olsun hızla gelişiyor. Türkiye çok iyi sağlık personeli kadrosuna sahip. Öyle ki yurt dışından ameliyata gelenler var. Avrupa Birliği ülkeleri bile sağlık hizmetinden bizden gerideler. 20 yıl önce insanlar sıra alabilmek için gece hastane kapılarında uyuyordu. Bundan 20 yıl önce hastane kapılarında insanlar sıra bekliyordu. Ameliyat imkanları yoktu. Bugün gelinen noktada sağlık hizmetleri üst seviyede ve tüm dünyanın imrendiği bir sağlık hizmeti noktasına geldik. Muş'ta önemli çalışmalar yapıldı. Bugün yeni üniteler açıldı."

Açılışa, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Hastane Başhekimi Dr. Gürkan Danışan ve sağlık personelleri katıldı.

Kaynak: AA