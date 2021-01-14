Son dakika haberleri: Muş'ta aşılama başladı; 28 gün sonra ikinci doz için mesaj gönderilecek

MUŞ'ta, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, aşılama ne kadar yüksek olursa hem ülkenin hem de kentin o kadar hızlı virüsten kurtulacağını belirterek, "Korkulacak herhangi bir durum söz konusu değil" dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca analizleri tamamlandıktan sonra 'Acil Kullanım Onayı' verilen CoronaVac aşısı, Muş'ta ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Muş Devlet Hastanesi'nde oluşturulan 12 aşı odasında, yaklaşık 4 bin sağlık çalışanı aşılanmaya başladı. İlk aşı İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu'na yapıldı. Aşı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Türkoğlu, "Ülkemizde tüm illerde olduğu gibi Muş'ta da aşı kampanyası bugün itibariyle başlamıştır. Bizler de aşımızı olduk" dedi.

'28 GÜN SONRA BİLGİLENDİRME MESAJI ALACAKLAR'Muş'ta yaklaşık 4 bin sağlık personelinin olduğunu ve hepsinin aşı uygulamasından geçeceğini anlatan Türkoğlu, "Yaklaşık 4 bin sağlık personelimiz var. Sağlık personelimiz görev yaptıkları sağlık tesisinde aşı olabilecekler. 28 gün sonra zaten kendilerine bilgilendirme mesajı gelmektedir. Günü geldiğinde ikinci dozları da yine aynı sağlık tesislerinde olabilmekteler. Hastanemizde aşı için şu anda aktif 12 oda var. Sadece hastanemizde her an 20 odaya çıkabilir. Duruma göre, yoğunluğa göre sağlık personelimiz odalarda görevinin başında" diye konuştu.'KORKULACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Yeterli sayıda aşının mevcut olduğunu belirten Türkoğlu, "Herhangi bir korkulacak durum söz konusu değildir. Şu anda ne kadar çok aşılama oranını yakalarsak, il olarak ve ülke olarak bu hastalık illetinden kolay bir şekilde sıyrılırız diye düşünüyoruz. Tüm insanlarımızın, tüm halkımızın buna uyum sağlamasını istiyoruz. Bu şekilde sağlıklı günlere hep beraber inşallah ulaşırız" dedi. Hastanede daha sonra sağlık çalışanlarına aşıları yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL