Muş'ta 15 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Muş'ta 15 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muş'ta 15 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapanan yollarda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu mesai yürütüyor. Yüksek rakım ve sarp dağların arasından geçen yollarda karla mücadeleyi sürdüren ekipler, çığ tehlikesi bulunan bölgeleri adım adım geçiyor. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

kar, Muş, Yerel, Haberler

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