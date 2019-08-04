MUŞ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULAN ÇOCUKLAR YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

MUŞ'un Malazgirt İlçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulan Taner Güven (10), Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12) ve İlhami Demirbilek (12) Beşçatak Köyü mezarlığında sabaha karşı yan yana toprağa verildi. Vali Doç.Dr. İlker Gündüzöz, köye giderek acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Malazgirt İlçesi Beşçatak Köyü'nde Kur'an Kursuna giden öğrenciler için piknik düzenlendi. Köy camisi imamı tarafından pikniğe götürülen çocuklardan bazıları Murat Nehrine girerek serinlemek istedi. Akıntıya kapılarak kaybolan çocuklardan 4'ünün cansız bedeni olay yerine gelen köylüler tarafından sudan çıkarılarak Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki görevlilerin yoğun mücadelesi sonucu çocuklardan 12 yaşındaki Boran Yıldırım'ın duran kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürüldü. Acı olayda 4'üncü çocuğun cenazesine dün akşam saatlerinde ulaşılabildi. Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan çocukların Taner Güven (10), Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12) ve İlhami Demirbilek (12) olduğu belirlendi.

Hastanede otopsileri sabaha karşı tamamlanan 4 çocuğun cenazesini alan aileleri Beşçatak Köyü'ne götürdü. Aileler, köy mezarlığında yan yana açılan 4 mezarda çocuklarını son yolculuklarına uğurladı. Bu arada olayın ardından imam F.Ö., güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.

VALİ GÜNDÜZÖZ TAZİYE ZİYARETİNDE

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Beşçatak köyüne giderek acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Köydeki taziye evinde çocukların babaları Mehmet Ali Güven, İbrahim Demirbilek, İsmail Demir ve Erkan Burukanlı'yı yanına alan Vali Gündüzöz, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duanın ardından Vali İlker Gündüzöz, acılı ailelere ve köşlülere başsağlığı temennisinde bulundu.

SUYA GİRDİKLERİ YER ÇAMURMUŞ

Bu arada olayla ilgili konuşan Beşçatak Köyü Muhtarı Cemil Yıldız, köy imamının 41 çocuğu kendi imkanlarıyla pikniğe götürdüğünü belirterek, Murat Nehri'nde çocuklar suya girmişler. Çocukların nehre girdikleri yerde çamur varmış. Çocukların durumunu gören imam bir kaçını suya girerek kurtarmış. Ama herhalde kendisi de yorulunca durumu bu kez emniyet, jandarma ve 112'ye bildiriyor. Sonra bizim haberimiz oldu. Burada devlet-millet seferber oldu. Valimiz, kaymakamımız, herkes elinden geleni yaptılar dedi.

Kaynak: DHA