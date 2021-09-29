Muş Belediye Başkanı Asya, gençlerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş Belediye Başkanı Asya, gençlerle bir araya geldi

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş Belediye Başkanı Asya, gençlerle bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ensar Vakfı yürütücülüğündeki "Gençlik Fısıltıları Bölgesel İstihdama Genç Bakış" projesi çalıştayına katıldı.

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ensar Vakfı yürütücülüğündeki "Gençlik Fısıltıları Bölgesel İstihdama Genç Bakış" projesi çalıştayına katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından "Erasmus+Programı Gençlik Diyaloğu" bünyesinde desteklenen ve İstanbul'da bir otelde düzenlenen çalıştayın Doğu Anadolu Bölgesi paneline, panelist olarak katılan Asya, gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Asya, gençlere yönelik çalışmalarından dolayı Ensar Vakfı'na teşekkür etti.

Gençliğin toplum üzerindeki önemine değinen Asya, yerelde gençlere yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra bilgi evleri ve kültür merkezleri yaparak buralarda icra edilen faaliyetlerle gençlerin istihdamını kolaylaştıran projelere öncülük ettiklerini ifade eden Asya, tekstil atölyeleri inşa ederek bu alanda somut adımlar attıklarını belirti.

Asya, sorun cevap bölümünde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Muş Belediye Başkanı Asya, gençlerle bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Asya, gençlerle bir araya geldi

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Sezai Temelli Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Gülben Ergen Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Bülent Uygun Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muş Belediye Başkanı Asya, gençlerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:39:37. #1.17#