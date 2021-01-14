Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2 milyon 136 bin kilogram zeytin aldı
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Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2 milyon 136 bin kilogram zeytin aldı

14.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:16
Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2 milyon 136 bin kilogram zeytin aldı

Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 2020-2021 iş yılında üreticiden 2 milyon 136 bin 714 kilogram ürün aldığını açıkladı.

Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 2020-2021 iş yılında üreticiden 2 milyon 136 bin 714 kilogram ürün aldığını açıkladı.

Kooperatif, Mürefte, Şarköy, Eriklice, Tepeköy, Çınarlı, Kirazlı, Gaziköy ve İğdebağları'ndan alım gerçekleştirdi.

Kooperatifin başkanı Kahraman Koçer, yaptığı açıklamada, 2 Kasım 2020 tarihinde başladıkları kampanyanın geçen aralıkta sona erdiğini söyledi.

Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kooperatif olarak hedefledikleri ürünü alamadıklarını belirten Koçer, şunları kaydetti:

"31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ortaklarımıza ürün bedelinin yüzde 50'si olan toplam 6 milyon 578 bin 320 lira ürün bedeli ödemesi yapılmıştır. Ortaklarımızın geriye kalan ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'si 29 Ocak 2021 tarihinde ödenecektir. Birliğimizin imkanları doğrultusunda ödeme günleri erkene alınacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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