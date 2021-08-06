Murda - Denedim sözleri! Denedim şarkı sözleri nelerdir? Denedim rap sözleri
Rapçi Murda'nın yeni şarkısı Denedim geçtiğimiz haftalarda Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 25 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Denedim sözleri nelerdir? Murda - Denedim şarkı sözleri nedir? Murda - Denedim şarkısının tüm sözleri haberimizde...
Yeni çıkan Murda - Denedim rap şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.
MURDA - DENEDİM RAP ŞARKI SÖZLERİ
Baby denedim ben senle denedim
Ben hep delirdim yeah senle delirdim
Baby denedim sensiz edemedim
Girl bilemedim, kim o arayan bu saatte
*****
Beni denedin hep beni denedin
Ben hep delirdim sendin hep sebebi
Kaç kez denedim sensiz edemedim
Girl bilemedim, kim o arayan bu saatte
*****
Bütün gece textin you
O duramaz ki next to you
Sensizim tek eksim bu
Özlüyorum hepsi bu
*****
Beraber olmayı ettin imkansız
Ben hep şanssız and shawty insafsız
Sanki mahsus yaptıkların
Eşyalarımı dışarı attın yaktın da kalanı
Bütün sınırları aştın baby
*****
Beni ettin sen bu hapise bi mahkum baby
Yıkılmadım ayaktayım im like Mahsun baby
Sen garipsin ben garibim sana takıldım
Kavga edip sevişelim bana ver bi baby
*****
Beni denedin hep beni denedin
Ben hep delirdim sendin hep sebebi
Kaç kez denedim sensiz edemedim
Girl bilemedim, kim o arayan bu saatte
*****
Bütün gece textin you
O duramaz ki next to you
Sensizim tek eksim bu
Özlüyorum hepsi bu
*****
Yaz havası shawty çatısız bu coupe
Cup'ım dolu leanin spritelı bu şurup
Son sürat önümüzde uçurum
Tutuldum sana ve sensizlikten koptum
kudurdum
Seni yordum biliyorum ben de senle yoruldum
Döktün gözyaşları ben de sularında boğuldum
Ama hep dönerim sana bana gönder konumu
Geçmişi geç değiştir şu konuyu
*****
Baby denedim ben senle denedim
Ben hep delirdim yeah senle delirdim
Baby denedim sensiz edemedim
Girl bilemedim, kim o arayan bu saatte
*****
Beni denedin hep beni denedin
Ben hep delirdim sendin hep sebebi
Kaç kez denedim sensiz edemedim
Girl bilemedim, kim o arayan bu saatte
*****
Bütün gece textin you
O duramaz ki next to you
Sensizim tek eksim bu
Özlüyorum hepsi bu