Murda - Denedim sözleri! Denedim şarkı sözleri nelerdir? Denedim rap sözleri
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Murda - Denedim sözleri! Denedim şarkı sözleri nelerdir? Denedim rap sözleri

Murda - Denedim sözleri! Denedim şarkı sözleri nelerdir? Denedim rap sözleri
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Rapçi Murda'nın yeni şarkısı Denedim geçtiğimiz haftalarda Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 25 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Denedim sözleri nelerdir? Murda - Denedim şarkı sözleri nedir? Murda - Denedim şarkısının tüm sözleri haberimizde...

Yeni çıkan Murda - Denedim rap şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

MURDA - DENEDİM RAP ŞARKI SÖZLERİ

Baby denedim ben senle denedim

Ben hep delirdim yeah senle delirdim

Baby denedim sensiz edemedim

Girl bilemedim, kim o arayan bu saatte

*****

Beni denedin hep beni denedin

Ben hep delirdim sendin hep sebebi

Kaç kez denedim sensiz edemedim

Girl bilemedim, kim o arayan bu saatte

*****

Bütün gece textin you

O duramaz ki next to you

Sensizim tek eksim bu

Özlüyorum hepsi bu

*****

Beraber olmayı ettin imkansız

Ben hep şanssız and shawty insafsız

Sanki mahsus yaptıkların

Eşyalarımı dışarı attın yaktın da kalanı

Bütün sınırları aştın baby

*****

Beni ettin sen bu hapise bi mahkum baby

Yıkılmadım ayaktayım im like Mahsun baby

Sen garipsin ben garibim sana takıldım

Kavga edip sevişelim bana ver bi baby

*****

Beni denedin hep beni denedin

Ben hep delirdim sendin hep sebebi

Kaç kez denedim sensiz edemedim

Girl bilemedim, kim o arayan bu saatte

*****

Bütün gece textin you

O duramaz ki next to you

Sensizim tek eksim bu

Özlüyorum hepsi bu

*****

Yaz havası shawty çatısız bu coupe

Cup'ım dolu leanin spritelı bu şurup

Son sürat önümüzde uçurum

Tutuldum sana ve sensizlikten koptum

kudurdum

Seni yordum biliyorum ben de senle yoruldum

Döktün gözyaşları ben de sularında boğuldum

Ama hep dönerim sana bana gönder konumu

Geçmişi geç değiştir şu konuyu

*****

Baby denedim ben senle denedim

Ben hep delirdim yeah senle delirdim

Baby denedim sensiz edemedim

Girl bilemedim, kim o arayan bu saatte

*****

Beni denedin hep beni denedin

Ben hep delirdim sendin hep sebebi

Kaç kez denedim sensiz edemedim

Girl bilemedim, kim o arayan bu saatte

*****

Bütün gece textin you

O duramaz ki next to you

Sensizim tek eksim bu

Özlüyorum hepsi bu

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Murda - Denedim sözleri! Denedim şarkı sözleri nelerdir? Denedim rap sözleri - Haberler
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