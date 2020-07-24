Muratpaşa'da asansörlerin güvenilirliği yüzde 96'ya yükseldi
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Muratpaşa'da asansörlerin güvenilirliği yüzde 96'ya yükseldi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Oda-Belediye iş birlikleri sayesinde hizmet verdikleri bölgelerde asansörlerin iyileştirilmesi noktasında çok büyük yol kat ettiklerini belirterek 'Muratpaşa bölgesi özelinde değerlendirdiğimizde denetimlere...

Muratpaşa'da asansörlerin güvenilirliği yüzde 96'ya yükseldi
24.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:36

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Oda-Belediye iş birlikleri sayesinde hizmet verdikleri bölgelerde asansörlerin iyileştirilmesi noktasında çok büyük yol kat ettiklerini belirterek 'Muratpaşa bölgesi özelinde değerlendirdiğimizde denetimlere başladığımız 2012 yılında kırmızı renk ile tanımlanan güvensiz asansör oranı yüzde 77 iken 2019 yılı sonu itibariyle güvensiz asansör oranı yüzde 4' e kadar geriledi. Uygunluk oranı ise yüzde 23'ten yüzde 96'ya çıktı" dedi.

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kent hayatının vazgeçilmezleri arasında olan ve küçükten büyüğe herkesin kullandığı asansörler konusunda açıklamalarda bulundu. Zaman zaman can kaybıyla sonuçlanabilecek kazaların yaşanabildiği asansörler konusunda herkesin çok hassas ve dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Atmaca, "Bu kazaların yaşanmaması için asansörlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve tespit edilen olumsuzlukların bir an önce giderilmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Öncelikle asansörlerin tasarımı, imalatı, montajı, bakım ve periyodik kontrolünü kapsayan sürecin bilimsel-teknik gerekliliklerce belirlenmiş mühendislik hizmetlerine ait bir alan olduğunun ve bu hizmetlerin özel eğitim almış, yeterliliği Odalarca belgelendirilmiş mühendislerce yürütülmesi gerektiğini aktaran Atmaca, "Bu kapsamda Merkezimizin oluşturduğu Asansör Kontrol Merkezi Türkiye'deki A Tipi Muayene Kuruluşudur ve asansörlerin üretiminden kullanımına dek CE işaretlemesi yapmaktadır. Asansör firmalarına yönelik son muayene, tasarım ve montaj kuralları, iş güvenliği, risk değerlendirmesi ve kalite yönetim sistemi eğitimleri de Odamızca yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Renklerin anlamı

Asansörlere yapıştırılan renklerin anlamları konusunda da vatandaşları bilgilendiren Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Asansör Birimi Sorumlusu Makina Mühendisi Melek Meşhur ise, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğine göre, asansörlere; kullanıma 'uygun' anlamında yeşil, 'hafif kusurlu' anlamında mavi, 'kusurlu' anlamında sarı, 'güvensiz ve kullanılması tehlikeli' anlamında kırmızı renkte etiket yapıştırılıyor" dedi.

Meşhur, kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörün en fazla 60 gün içerisinde, sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların ise en fazla 120 gün içerisinde giderilmesinin bina sorumlusunca sağlandığına dikkati çekerek, "Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir" ifadelerini kullandı.

Kırmızı etiket sebepleri

Asansör denetimlerinde karşılaştıkları asansör eksiklikleri hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Atmaca, asansörlerin yasal mevzuata uyulması koşuluyla güvenli sistemler olduğunu, yasal mevzuat ve standartların asansördeki gelişmelere bağlı olarak yenilendiğini vurguladı.

Asansör denetimlerinde başladıkları ilk yıllarda karşılaşılan kırmızı etiket sebepleri ile bugün karşılaştıkları kırmızı etiket sebeplerini kıyasladıklarında; ilk yıllarda asansörlerde neredeyse var olmayan emniyet tedbirlerinin yerine, 2012 den beri yapılan denetimler sayesinde revizyonlar ile yaşanan iyileştirmeler sayesinde kırmızı etiket alma sebeplerinin azaldığı ve genellikle ayarlamalar nedeniyle güvensiz etiketi vermek zorunda kaldıklarını aktaran Başkan Atmaca, "Kırmızı veya sarı etiketli asansörlerde, 'sınır kesicilerin ayarlı olmaması, elektrik panosunda kaçak akım rölesinin arızalanması, akünün bitmesine bağlı acil aydınlatma lambası ve alarmın çalışmaması, paraşüt halat bağlantısında radansa uygunsuzluğu, tamponların stroğunun yetersizliği, regülatör gergi makarası emniyet kontağı uygunsuzluğu, kabin kapısı olmayan asansörlerde kararlı dur butonu uygunsuzluğu, iki yönlü haberleşme sisteminin çalışmaması, aşırı yük sisteminin uygun çalışmaması gibi eksiklikler bulunduğunu görüyoruz. Muratpaşa bölgesi özelinde değerlendirdiğimizde denetimlere başladığımız 2012 yılında kırmızı renk ile tanımlanan güvensiz asansör oranı yüzde 77 iken 2019 yılı sonu itibariyle güvensiz asansör oranı yüzde 4' e kadar geriledi. Uygunluk oranı ise yüzde 23'ten yüzde 96'ya çıktı.Dolayısıyla asansörlerde büyük bir iyileşme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi - ANTALYA

Kaynak: İHA

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