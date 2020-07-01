Muratpaşa'da 5 halk plajına 'Mavi Bayrak' verildi
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Muratpaşa'da 5 halk plajına 'Mavi Bayrak' verildi

Muratpaşa'da 5 halk plajına 'Mavi Bayrak' verildi Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş falez plajlarına Mavi Bayrakları düzenlenen törenle teslim edildi.

01.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:40

Muratpaşa'da 5 halk plajına 'Mavi Bayrak' verildi

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş falez plajlarına Mavi Bayrakları düzenlenen törenle teslim edildi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Erenkuş Falez Plajı'nda düzenlenen törene TURÇEV Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy da katıldı. Atasoy, törenin gerçekleştirdiği Erenkuş'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği nokta olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün 5 tane halk plajımıza uluslararası mavi bayrak ödülünü veriyoruz. Muratpaşa Belediyemizin kendi imkanlarıyla işlettiği halk plajları bunlar. Son derece önemli bir örnek bu. Bütün kıyı belediyelerimizin, mutlaka, vatandaşlarını, yerli ve yabancı ziyaretçileri plajlarla buluşturacağı uluslararası nitelikte halk plajları yapma sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Halkın bunu isteme hakkı vardır yerel yönetimlerimizin de bunu sağlama gayreti olması gerekmektedir. Bu nedenle mavi bayrak, bunu taçlandıran çok önemli bir unsurdur"

"Plajlar bize verilmediğinde mezbelelik oluyor"

Başkan Uysal, mavi bayrakları teslim edilen beş falez plajının kamu işletmeciliğinin ne kadar nitelikli olacağını göstermesi açısından çok önemli örnekler olduğunu belirtti. Belediye olarak plaj sayısını 8'e çıkarmak için Kaleiçi'nin iki plajından biri olan Adalar, eski Divan Talya Otel'in yanında bulunan Hamit Bey ve Erenkuş Falez Plajı'na komşu Bambus plajlarında düzenleme ve uygulama çalışması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yetki ve izin talebinde bulunulduklarını da dile getiren Başkan Uysal, konuyla ilgili kararı bu ay içinde verilmesini beklediklerini söyledi. Uysal, şöyle konuştu:

"Plajlar bize verildiğinde herkes kullanabiliyor. Bize verilmediğinde girişi 100 lira olabiliyor. Bize verilmediğinde mezbelelik olabiliyor. Biz, 3 tane daha plajı zevkle kullanabilir, mavi bayraklı hale getirir, halka açar, en geniş şekilde ülkenin kaynaklarını ülke insanlarına yayarız. Bizim genel tutumumuz bu. İnşallah, kalan 3 plajı bize verirler"

Başkan Uysal, ayrıca, Muratpaşa plajlarında mavi bayrak töreninin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yapılıyor olmasının da önemli olduğunu belirterek, Türk denizciliğinin bir kalkınma programı etrafında planlanması gerektiğini söyledi. Mevcut durumun planlama anlayışında uzak bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Uysal, "Belki gelecekte denizcilik kültürümüz ve denizciliğimiz, uluslararası rekabette ön planda inovatif, teknolojiyi kullanan ve dünya navlun piyasasında büyük pay sahibi olan bir hal alır" dedi.

Konuşmaların ardından Atasoy, Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayrakları Başkan Uysal'a takdim etti. Törenin ardından Başkan Uysal ve beraberindekiler Erenkuş Falez Plajı'na inerek vatandaşlarla sohbet etti.

Muratpaşa'da 5 halk plajına 'Mavi Bayrak' verildi

Kaynak: İHA

Manşet

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