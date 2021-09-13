Muratlı ve Süleymanpaşa İlçelerine 6,8 Kilometrelik Sathi Kaplama Hizmeti

İl genelinde yol yapım hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt ve Aydınköy ile Süleymapaşa ilçesinin Karacakılavuz mahallelerinin bağlantı yollarında başlattığı sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bahse konu mahallelerde toplamda 44 bin 200 metrekare sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. 6, 5 metre genişliğe ve 6, 8 kilometre uzunluğa sahip yol, ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda trafiğe uygun hale getirildi.

Yol yapım hizmetleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İl genelinde kapsamlı bir yol yapım hamlesi başlattık ve bu doğrultuda 11 ilçemizde de önemli yolların yapımını tamamladık. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın rahat ve güvenli ulaşım yapabilmeleri amacıyla bu çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Yapımını tamamladığımız yolların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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