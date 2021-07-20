Muratlı'da protokol-vatandaş buluşması
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Muratlı'da protokol-vatandaş buluşması

Muratlı'da protokol-vatandaş buluşması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geleneksel bayram geleneği olarak sürdürülen protokol-vatandaş buluşması, Muratlı Park'ta yapıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geleneksel bayram geleneği olarak sürdürülen protokol-vatandaş buluşması, Muratlı Park'ta yapıldı. Bayramlaşma programına katılım, korona virüs sebebiyle önceki yıllara nazaran düşük oldu.

Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ve protokol üyeleri Muratlı Parkta vatandaşlarla bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Demirayak, "Nice bayramlara sağlık, huzur ve esenlik içerisinde erişebilmeyi Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Hepinizin malumu olduğu üzere, bayramlarımız sevgi, barış, hoşgörü temelinde, küskünlüklerin, dargınlıkların son bulduğu, birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışının en üst seviyede yaşandığı özel ve müstesna günlerimizdir. Bu bayramın da aynı şekilde birliğimize, beraberliğimize katkıda bulunmasını Cenab-ı Hakk'tan diliyorum. Tabii hem kültürümüzde, hem de dinimiz açısından Kurban Bayramı bizim için fakir fukaranın, garip gurebanın gözetilmesi, desteklenmesi bakımından ayrı bir anlama ve değere sahiptir. Kurban esasen Allah'a yakınlaşabilmek için bir adakta, bir maddi yükümlülükte bulunmak ve bu adağı fakir fukara ile paylaşmak, yardımlaşmak ve dayanışmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bayramın bu anlamına uygun bir şekilde yapmış olduğumuz ibadetlerin, kesmiş olduğumuz kurbanların kabul olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Hepinize iyi bayram dileklerimi iletiyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaymakam Demirayak ve protokol mensupları sırasıyla Muratlı Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muratlı Devlet Hastanesi ve Kıbrıs Gazisi Adem Çemrek'i ziyaret etti. - TEKİRDAĞ

Muratlı'da protokol-vatandaş buluşması
Muratlı'da protokol-vatandaş buluşması
Muratlı'da protokol-vatandaş buluşması
Muratlı'da protokol-vatandaş buluşması
Muratlı'da protokol-vatandaş buluşması
Muratlı'da protokol-vatandaş buluşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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